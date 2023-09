Del Piero | «Juve? Io ho i miei sogni come tutti gli altri»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Alessandro Delnon chiude le porte ad un possibile ritorno alla: le dichiarazioni dell’ex capitano Lunedì sera, nel corso della serata organizzata al Forum eventi di San Pancrazio Salentino in Puglia da “Leggenda Bianconera”, un’associazione nella quale si ritrovano gran parte dei clubntini pugliesi, oltre 3mila persone si siano presentate per sentire parlare Alessandro Delper 90 minuti, il tempo di una partita. L’ex numero dieci si è raccontato, ha raccontato lantus. Le parole riportate da Tuttosport. LE PAROLE – «Io mi sento ancora della, non c’è bisogno di avere un ruolo in società. Il fatto che io non sia nel club non determina il fatto che non possa avere pensieri belli. Niente e nessuno potrà cancellare tutto ciò che c’è stato con la ...