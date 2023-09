DeeJay Ten arriva per la prima volta a Napoli

(Di mercoledì 6 settembre 2023) LaTen, l’evento che unisce gli amanti della corsa e dello sport di tutta Italia, sbarca aper la. Mancano pochi giorni allaTen – 2023 che per lasbarca a. Il villaggio dellaTen, come riportato dal sito di Radio, sarà situato in Piazza

In vista della prima edizione dell'evento '' sarà istituito per il giorno 10 settembre 2023, dalle ore 9:00 fino a cessata esigenza, un particolare dispositivo di circolazione. 1. per il tempo strettamente necessario al passaggio ...Domenica 10 settembre si terrà a Napoli la, la manifestazione di sport, musica e divertimento di Radio, che quest'anno per la prima volta correrà nella città partenopea. Zespri, azienda neozelandese nella produzione e ...L'ex campione, oggi 55enne, ha scritto così su Twitter condividendo il post del Guinness World Record che contiene il video della corsa di Veto:2023: le date a Napoli e Milano e come ...

Kiwi Zespri partner sponsor della Deejay Ten di Napoli DM - Distribuzione Moderna

Domenica 10 settembre si terrà a Napoli la Deejay Ten, la manifestazione di sport, musica e divertimento di Radio Deejay, che quest’anno per la prima volta correrà nella città partenopea. Zespri, ...Con un crociato rotto il calcio è sconsigliato ma correre e far correre è tutt'altra storia. E come un novello Forrest Gump ecco nascere la Deejay Ten. L'occasione è la partecipazione alla San ...