Decreto Sud | Marrone | “Zes unica opportunità di sviluppo”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti«Il governo tra pochi giorni approverà ilSud, un importantissimo provvedimento che, se saranno mantenute le attese, potrebbe segnare un’importante svolta per tutto il Mezzogiorno e di conseguenza per il Paese». È quanto afferma Raffaele, presidente di Confapi Napoli e responsabile nazionale Zes dell’associazione. «IlSud prevede, infatti, l’unificazione delle 8 zone economiche speciali in una sola, con sede a Palazzo Chigi.Un’importante semplificazione che potrà, sicuramente, accelerare lodell’economia del Meridione. Il cambio di passo, però, potrà esserci solamente se verranno sfruttate al massimo tutte lee le agevolazioni fiscali riservate al tessuto imprenditoriale e agli investitori che vorranno puntare nella Zes ...

In spalla spicca il reportage di Francesca Mannocchi sulSudan ('Orrore inSudan e gli ... i lavoratori stranieri ('flussi, entro l'anno click day per 136 mila') e l'Unione Euoropea ('...... misure in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell'economia: è il piano per il. Il Governo di Giorgia Meloni è pronto a vararlo con uncomposto da 22 articoli, la cui ......economiche speciali al(30 milioni saranno destinati per interventi di riqualificazione del comune di Napoli e nuove assunzioni per rafforzare gli enti territoriali del Mezzogiorno) e il...

Decreto Sud - Nasce la Zes unica per tutto il Mezzogiorno: Calabria chiamata ad affrontare nuove sfide LaC news24

e “affiancata” da un piano di interventi infrastrutturali di riqualificazione delle aree comunali previsti nel del decreto legge Sud che oggi sarà discusso durante il pre Cdm che dovrebbe svolgersi ...«Il governo tra pochi giorni approverà il Decreto Sud, un importantissimo provvedimento che, se saranno mantenute le attese, potrebbe segnare un'importante svolta per tutto il Mezzogiorno e di consegu ...