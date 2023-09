Decreto Caivano | arrivano il daspo urbano | il divieto di usare i cellulari e l’avviso orale anche per i 14enni

... telefonia mobile, energia, gas e pay TV Scopri di più Salvini: giovedì in cdmsulle baby gang Il cosiddettosarà in Consiglio dei ministri giovedì 7 settembre. "Conto che in ...Una menzione particolare merita il Parco Verde di. La bozza delevidenzia l'introduzione di una figura di commissario straordinario di governo per la zona . Questa decisione, in parte,...Tanti i temi in spalla, dalla sicurezza ('Blitz Interforze a, pronta la stretta del Governo'... i lavoratori stranieri ('flussi, entro l'anno click day per 136 mila') e l'Unione ...

Decreto Caivano: daspo urbano e avviso orale già a 14 anni Il Sole 24 ORE

"La sicurezza è una priorità” e il provvedimento, sottolinea, "era già pronto da tempo perché i decreti non si fanno in un quarto d'ora" e l'operazione a Caivano non è stata “uno show”. Gli interventi ...Milano, 6 set. (LaPresse) - Divieto d'uso totale o in parte di cellulari o utilizzo di piattaforme e servizi online per i minori che hanno compiuto i 14 anni ...