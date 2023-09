(Di mercoledì 6 settembre 2023) Mille euro di multa ai genitori se il minore è ammonito. Aumentano controlli e sanzioni. Per vittime reati online possibile chiedere oscuramento a siti e social

Rafforzamento dell'obbligo scolastico, interventi infrastrutturali a, più fondi per docenti alle scuole nel sud. Sono solo alcuni degli elementi presenti nella bozza del dl, sul contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, all'esame oggi del pre Consiglio dei ministri. Dopo il raid nel quartiere della periferia più degradata ...... potrebbe aggravarsi ulteriormente: nella bozza dicircolante, infatti, si parla di carcere ...in tre anni) e di un possibile piano di ristrutturazione e riqualifica del territorio di, ...Il comune disarà inoltr autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato di 'quindici ... È infatti introdotta daluna pena fino a due anni di carcere per i genitori (o chiunque sia ...

Decreto Caivano: ammonimento del questore e daspo urbano per i minorenni dai 14 anni Il Sole 24 ORE

Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano. È quanto previsto dalla bozza del decreto legge di contrasto al ...Ci sono una serie di norme che riguardano direttamente i ragazzi sotto i 18 anni nel decreto Caivano, il decreto legge contro la criminalità destinato al Consiglio dei Ministri. Il nome Caivano è ...