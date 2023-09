Decreto anti-baby gang | via il telefono al minore che commette reato

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nellegge sul contrasto alla criminalità giovanile che andrà domani in Consiglio dei ministri si prevedono interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano. "Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita' sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone - si legge nella bozza del dl sul tavolo del pre-Consiglio dei ministi -, d'intesa con il Comune di Caivano, un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del predetto Comune. Con delibera del Consiglio dei ministri, viene approvato il piano degli interventi" e viene nominato "un Commissario straordinario con il compito di procedere alla sua attuazione, con assegnazione delle relative risorse nel ...

Gigia Bucci, alle anticipazioni di stampa sul decreto Sud che dovrebbe prevedere la trasformazione ...energetico - continua Gigia Bucci in una nota - Tagli che hanno natura ancora una volta...Il provvedimento modifica anche il decreto Lavoro , approvato lo scorso maggio, inserendo un nuovo comma che recita: 'Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui ...

La bozza del decreto legge sul contrasto alla criminalità giovanile che andrà domani in Consiglio dei ministri: via il cellulare al minore che commette reato ...Dopo le violenze di Palermo e di Caivano e l’uccisione del musicista Giovanbattista Cutolo a Napoli, tra i casi più efferati delle ultime settimane, la maggioranza sta pensando a delle misure contro l ...