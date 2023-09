(Di mercoledì 6 settembre 2023)resterà in Formula 1, e lo farà con l'ambizione di tornare a vincere . Luca De Meo , amministratore delegato del Gruppo Renault, mette in chiaro le ambizioni del team francese. E spiega che, in ...

... "Non molliamo, la F.1 fa parte del progetto della" ha concluso De. Intanto,, pur tra risultati altalenanti (due settimane fa a podio a Zandvoort con Gasly, mentre a Monza lui e ...... del resto, erano passate poche ore dal GP d'Italia, dove le(il marchio sportivo della casa francese) non avevano fatto bella figura. Lo ha ammesso anche De: "Siamo indietro rispetto agli ......Cupra e soprattutto la tendenza che questo brand vuole continuare a mantenere dopo che Luca De... che adesso è passato ad, sicuramente qua si vede la tua mano.

De Meo: "Ad Alpine mancava la giusta traiettoria, non molliamo la F.1" Autosprint.it

Alpine resterà in Formula 1, e lo farà con l’ambizione di tornare a vincere. Luca De Meo, amministratore delegato del Gruppo Renault, mette in chiaro le ambizioni del team francese. E spiega che, in ...In occasione della presentazione della Scénic E-Tech al Salone di Monaco, il presidente e amministratore delegato della Renault, Luca De Meo (nella foto sopra), ha incontrato la stampa italiana. Ha sp ...