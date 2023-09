De Luca – Mastella | “Noi decisivi | il centro sia azione corale sul modello Margherita”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Lunga telefonata stamane tra il sindaco di Benevento e leader di Noi diClementee Cateno DeLunga telefonata stamane tra il sindaco di Benevento e leader di Noi diClementee Cateno De, numero uno del movimento Sud chiama Nord e primo cittadino di Taormina. Aldel colloquio tra i due leader politici, che muovono insieme tra i quattrocento e i cinquecentomila voti nel Mezzogiorno e che sarebbero determinanti in una competizione proporzionale con preferenze, lo scenario politico attuale e in particolare le strategie e i movimenti per ricostruire un’area diche rappresenti e interpreti i segmenti della società di cultura moderata. “E’ stato – spiegano Dee ...

'E' stato - spiegano De- un colloquio sereno e costruttivo. Abbiamo condiviso la necessità di un azione che deve essere, dall'inizio, corale e intelligente: no a fughe in avanti e a ...Famo a fidasse, dicono a Roma. Cioè 'proviamo a fidarci'. Con l'annuncio di Matteo Renzi il Grande centro rinasce per l'ennesima volta dalle sue ceneri, come l'Araba fenice. Sarà la volta buona ...Stamane in sala Giunta il consigliere delegato alle Politiche sanitarieDe Lipsis e il capo ... E' stato il sindaco Clementea ringraziare le associazioni per 'una forma di cultura del ...

Colloquio De Luca-Mastella: "Noi decisivi, il centro sia azione corale ... anteprima24.it

NAPOLI – Lunga telefonata oggi tra il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Clemente Mastella e Cateno De Luca, numero uno del movimento Sud chiama Nord e primo cittadino di Taormina. Al ...Lunga telefonata stamane tra il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Clemente Mastella e Cateno De Luca, numero uno del movimento Sud chiama Nord e primo cittadino di Taormina. Al centro del ...