Datori di lavoro non stanno versando i contributi | cosa controllare e come difendersi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La legge prevede dei rimedi per tutelare i lavoratori nel caso di omesso versamento dei. Ma attenzione alla prescrizione. Le aziende sono obbligate alla denuncia mensile deipagati all’INPS in favore dei propri dipendenti, attraverso l’invio del cd. Modello UniEmens. Co sa succede se il datore non versa i? (ilovetrading.it)Capita, purtroppo, che al momento della richiesta di un estrattovo ci si renda conto che il datore dinon abbia versato iprevidenziali. Questa violazione ha delle gravi conseguenze soprattutto sulla pensione e, per questo motivo, il dipendente deve agire in fretta per risolvere il problema. Il primo passo è inviare un sollecito scritto al datore tramite raccomandata A/R oppure PEC. In caso di inerzia, il ...