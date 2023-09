Dati Asl sul 118 | il comitato ‘No demidicalizzazione’ | “Approssimativi e distorti”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del dottore Andrea Cormano delNo demidicalizzazione 118 Fortore Miscano. La nota – Bisognerebbe chiedere ai familiari dei pazienti deceduti, dove il medico è arrivato con oltre un’ora di ritardo, per sapere se effettivamente c’è stato un miglioramento della risposta di attivazione dell’emergenza territoriale – con queste parole ilNo demidicalizzazione 118 Fortore Miscano, a nome degli oltre 5000 cittadini che hanno sottoscritto la richiesta di avere sul territorio almeno due mezzi di soccorso avanzato con medico a bordo, risponde alla dichiarazione del Direttore Generale dell’Asl di Benevento. Siamo stupiti e increduli – continua ilNo demedicalizzazione del 118 Fortore Miscano – perché quella che l’ASL di Benevento spaccia per ...

Dati Asl sul 118, il comitato 'No demidicalizzazione': "Approssimativi ... anteprima24.it

