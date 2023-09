Dati «allarmanti» | sms | ministri cacciati… ed è subito panico morale

(Di mercoledì 6 settembre 2023) «Buongiorno, se avete previsto di fare un reportage in una scuola, sappiate che abbiamo aperto le porte di otto strutture in Francia che si sono confrontate con il problema dell’abaya, first appeared on il manifesto.

"Idel report realizzato dalla Fondazione Gimbe sulla sanità in vista della seconda manovra targata Meloni sono enormemente: l'Italia figura all'ultimo posto nel G7 per la spesa sanitaria ...E per il M5s si tratta di 'enormemente'. Infine Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra: 'Gli italiani sono stati fin troppo pazienti'. Il report - La spesa sanitaria pubblica ...... comprendono il prezzo della pizza più venduta e della bevanda più consumata in quel locale, isono. Esiste infatti un range di prezzo incredibile, che va ai 7 ai 19,50 euro, con un ...

Clima, dati allarmanti dell'Unicef sulla salute dei bambini - Città Nuova Città Nuova

“I dati del report realizzato dalla Fondazione Gimbe sulla sanità in vista della seconda manovra targata Meloni sono enormemente allarmanti: l'Italia figura all'ultimo posto nel G7 per la spesa ...“Una situazione inaccettabile”, ha dichiarato la segretaria dem Elly Schlein. E per il M5s si tratta di “dati enormemente allarmanti”. Infine Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra: “Gli ...