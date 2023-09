Darly Dixon | lo spin-off di The Walking Dead debutta con un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Dopo essere stato uno dei grandi protagonisti della serie principale, Daryl(Norman Reedus) sarà protagonista di uno-off tutto suo in arrivo su AMC. Mancano ormai pochissimi giorni al debutto su AMC di Daryl-off di Theche vede protagonista il noto personaggio interpretato da Norman Reedus. L'embargo sulle prime recensioni è scaduto e sembrerebbe che la critica abbia apprezzato questo nuovo show ambientato all'interno del vasto universo ideato da Robert Kirkman. Al momento Darylhato con undel 70% su, ma in molti non hanno potuto fare a meno di sottolineare l'eccessiva somiglianza con The Last of Us. In The ...

E' toccato anche a The Walking Dead che sta inaugurando una storia standalone incentrata su Daryl. In attesa dell'uscita della serie, sono arrivate le prime recensioni su Rotten Tomatoes. Dopo che le ...Come è facile intuire dal nome, è uno spin-off di The Walking Dead dedicato all'amato personaggio Daryl Dixon, interpretato da Norman Reedus (Sam in Death Stranding, per chi vive di soli videogiochi).