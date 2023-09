Dario Scannapieco al vertice dell’associazione delle Cdp europee | obiettivi in agenda e progetti in cantiere video

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti,, è il nuovo presidente dell’European Long Term Investors Association (Elti), l’associazione che riunisce i 32 principali istituti nazionali di promozione e istituti finanziari europei, compresa la Banca Europea per gli Investimenti (Bei). Il mandato ha durata triennale. Con un patrimonio complessivo di oltre 2.700 miliardi di euro, nell’ultimo anno le istituzioni che fanno parte di Elti hanno finanziato nuoviper oltre 320 miliardi euro.è il nuovo PresidenteCDPLa nomina diè stata ufficializzata in occasione del decimo anniversario. Nata a Parigi nel 2013 ...

