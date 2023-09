Danimarca-San Marino | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Gara valida per la quinta giornata del gruppo h di qualificazione ad Euro 2024. I padroni di casa puntano al primo posto occupato dalla Finlandia, mentre gli ospiti pensano ad evitare brutte figure.-Sansi giocherà giovedi 7 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Parken di Copenaghen. LE ULTIME SU-SANDopo la vittoria contro l’Irlanda, è arrivato il mezzo passo falso con la Slovenia che ora costringe i danesi a cercare obbligatoriamente i tre punti per rilanciarsi verso i primi due posti. Nessuna nessuna speranza per Sanche ha collezionato 4 sconfitte su 4. L’obiettivo sarà limitare i danni il più possibile. LE(4-2-3-1): Schmeichel, Christensen, Kjaer, ...