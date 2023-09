Dall’Avana con amore Così i cubani vanno a combattere in Ucraina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 settembre 2023) A 30 anni dal crollo del muro, i rapporti tra Mosca e L’Avana continuano a essere molto solidi. Il governo dell’isola si è schierato a sostegno della Federazione Russa fin dall’inizio del conflitto ine i contatti a livello ministeriale tra esponenti dei due esecutivi sono stati tutt’altro che rari nei mesi scorsi. In una di queste occasioni, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha definito Cuba “il più importante alleato nella regione”. Tuttavia, negli ultimi giorni si registrano frizioni di crescente intensità tra i due partner. Il governo cubano ha infatti annunciato di aver scoperto e di essere in procinto di smantellare una rete illegale di “traffico di esseri umani” che arruolava cittadiniper mandarli aaccanto alle truppe russe sul fronte ucraino. In una dichiarazione rilasciata dal ministero ...