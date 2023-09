Dalla Chiesa di San Generoso la nuova vita della porta Est Foto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiInagibile e transennata per anni dopo che nel 2018 la caduta di calcinacci e pezzi di cornicione la resero pericolante, finalmente ladi Sanè tornata al suo antico splendore. Si tratta di uno dei più antichi edifici religiosi di Avellino, ubicato in via Francesco Tedesco, adiacente all'ex Convento Sanoggi sede del Comando dei Vigili Urbani, dove in epoca remota esisteva un Tempio pagano, su cui era stato edificata l'anticadi S. Maria Rotonda. Sulle rovine dell'ultimo edificio religioso citato, nella prima metà del XVI secolo, venne eretto il Monastero dei Padri Agostiniani e ladi S. Spirito per iniziativaContessa Maria de Cardona. Verso il 1750, sotto il Vescovo Felice Leone fu necessario un profondo