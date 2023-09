Dal Brasile | Egonu e altre tre azzurre | “O noi o Mazzanti”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Continua la diatriba fra Paolae il ct attuale della Nazionale. Dopo la cocente eliminazione dall’Europeo per mano della Turchia il vaso di Pandora si è scoperto con la schiacciatrice che avrebbe deciso di uscire allo scoperto mettendo un out out alla società: o lei o il tecnico. Sarebbero queste le parole che arrivano dale che riguarderebbero il colloquio fra alcuni dirigenti della Nazionale ed alcune giocatrici, capitanate da Paola. Sul blog O Tempo, il reporter brasiliano Bruno Voloch, molto addentro alle cose del volley, riferisce che una giocatrice brasiliana di cui non svela l’identità, “ma che è molto conosciuta in Italia“, gli ha detto che quattro giocatrici italiane durante l’estate avrebbero ufficialmente chiesto al presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, in un colloquio ...

... dell'ammiraglio Richard Howe, nel Porto di New York 1822 - Ildichiara l'indipendenzaPortogallo 1860. A capo dei suoi Mille in camicia rossa, Giuseppe Garibaldi entra a Napoli, ...... spingevano ispiratiloro carismatico leader, Carlos Altamirano, un socialista border line. I ... In Argentina aspettavano il ritorno clamoroso di Peron, inc'erano al potere i militari, con ...Commenta per primo Salutata la Sampdoria , l'ex Real Madrid Jesé Rodriguez si è messo alla caccia di un nuovo club. E lo ha trovato: l'attaccante classe 1993 è prossimo alla firma col Coritiba , club ...

Volley, rivelazione dal Brasile: Egonu e altre tre giocatrici avevano chiesto l’esonero di Mazzanti! OA Sport

Il CIES (Centro Internazionale di Studi Sportivi) ha approfondito un tema molto interessante, ovvero quello del calciomercato, indagando su quali fossero i club che, tra entrate ed uscite nel ...Sono note le 24 squadre che il prossimo anno, dal 2 al 7 luglio 2024, disputeranno i quattro tornei da sei squadre ciascuno, in programma in quattro località diverse, che metteranno in palio gli ultim ...