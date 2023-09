Da Ita a Mps | lo Stato nell’industria secondo Nicola Rossi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un convitato elegante, silenzioso, mai invadente. Se si dovesse immaginare loitaliano al tavolo della grande industria, lo si potrebbe immaginare più o meno così. In tempi in cui si dibatte sulla necessità di rafforzare o meno la presa della mano pubblica sull’economia, sono tanti i dossier sul tavolo di Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti che guardano ai movimenti nel capitale di aziende strategiche. Ita, di cui si attende la cessione del 40% a Lufthansa entro fine anno, e Telecom, di cui loè pronto ad assicurarsi il 20% della rete primaria e secondaria, una volta sciolta la riserva sull’offerta vincolante di Kkr che arriverà, salvo sorprese, entro il 30 settembre. Ma anche Mps, di cui il Tesoro è azionista di controllo al 64% ma pmo a diluirsi, così come pattuito con l’Europa. E allora, privatizzare o non ...