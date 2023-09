Da imbianchino a golfista aumentano ‘crack’ spalla | novità in chirurgia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – Cosa hanno in comune une un? Potrebbero condividere un 'crack' alla. "Sono in aumento gli interventi diper il ripristino della funzionalità della: 30-40 anni fa ci si accontentava e magari neanche ci si sottoponeva a un'operazione, oggi la richiesta è cambiata. Ci sono 60-70enni che vogliono continuare a giocare a golf, tennis o a fare arrampicate, per cui scelgono di operarsi per la protesi alla. Ma non solo, chi fa lavori manuali che comportano il dover alzare le braccia sopra la linea dell'orizzonte, penso agli imbianchini o ai manovali, può andare incontro a patologie degenerative legate all'usura e all'età, con problemi alla mobilità dellao rotture del tendine della cuffia dei rotatori". ...

