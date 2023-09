(Di mercoledì 6 settembre 2023) A Roma congresso internazionale con oltre 2.100 specialisti. Stefano Gumina, ordinario di Ortopedia e Traumatologia all'Università Sapienza di Roma e presidente del 15.esimo congresso internazionale didellae del gomito (Icses): "In crescita protesi ma ancora 1/15 rispetto a ginocchio e anca". Cosa hanno in comune une un? Potrebbero condividere unalla. “Sono in aumento gli interventi diper il ripristino della funzionalità della: 30-40 anni fa ci si accontentava e magari neanche ci si sottoponeva a un’operazione, oggi la richiesta è cambiata. Ci sono 60-70enni che vogliono continuare a giocare a golf, tennis o a fare arrampicate, per cui scelgono di operarsi per la protesi alla ...

Da imbianchino a golfista aumentano 'crack' spalla, novità in chirurgia

