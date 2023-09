Da Annibale a Napoleone il passo più alto della Via Francigena è uno spettacolo

Un percorso storico che parla molto diche passò da qui con l'idea di sorprendere i ...se già a Liddes avevamo avuto altre indicazioni con la presenza di diversi elefanti a ricordare,...Con il suo amico a quattro zampe, Bidon ha percorso molti km e valicato le Alpi, ma non per fare la ' guerre ' come, bensì per portare la pace. E' questa semplicità genuina che ...Con il suo amico a quattro zampe, Bidon ha percorso molti km e valicato le Alpi, ma non per fare la ' guerre ' come, bensì per portare la pace. E' questa semplicità genuina che ...

Da Annibale a Napoleone il passo più alto della Via Francigena è ... varesenews.it

Un percorso storico che parla molto di Napoleone che passò da qui con l’idea di sorprendere ... avuto altre indicazioni con la presenza di diversi elefanti a ricordare Annibale, un altro condottiero ...