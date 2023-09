“Curva chiusa per due giornate” | il Giudice Sportivo pronto alla stangata dopo Napoli-Lazio

...alla doppia chicane introdotta nel 1976 per far posto a una singola variante e molto piùin ... Così, ho attaccato1, sapendo che c'era la possibilità di mancare laed è quel che è ...Con laSud, gli unici varchi aperti per permettere l'ingresso degli spettatori della Tribuna Rinascimento erano sulla scalinata della Nord, dove però solo due tornelli si sono rivelati ...Lanthimos rilegge così la creatura di Frankenstein e laal femminismo contemporaneo. Ne esce ... Non stain stanza come non stain conversazione "appropriate" alle convenzioni. ...

Paura dopo Taranto-Foggia: in fiamme il settore ospiti, nessun ferito e curva chiusa La Gazzetta dello Sport

Dopo i cori avvenuti in Napoli-Lazio, la compagine biancoceleste rischia la chiusura della Curva Nord dello stadio Olimpico: la FIGC apre l'inchiesta ...