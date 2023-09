Criminalità minorile | arresto per chi non manda i figli a scuola E stop ai cellulari dei 14enni “richiamati” dal questore

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Si chiama, per praticità, dl Caivano. Prevede una stretta allagiovanile.ai, da 14 anni in poi, ai minori ai quali venga notificato l'avviso orale e risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio o inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti". È quanto si legge nella bozza del decreto di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla

Rientro dalle vacanze intenso per il governo, che ha allo studio un decreto contenente misure di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla, che verrà oggi presentato nel pre - Consiglio dei ministri. Si tratta delle misure annunciate dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , e dai ministri che l'hanno ...... oltre che 'misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla'. In particolare per il comune della provincia di Napoli, visitato dalla premier ...15.15 Via cellulare a minore che compie reati Stretta nella bozza del Dl di contrasto a disagio giovanile,povertà educativa eall'esame del preConsiglio dei ministri di domani. Tra le novità:l'avviso orale,con convocazione del questore, può esserci anche per un 14enne,che se già condannato pure in primo ...