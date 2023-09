Cricket femminile | Italia battuta dalla Scozia all’esordio nella Division One europea delle qualificazioni alla Coppa del Mondo T20 2024

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La Nazionalena diinizia male il camminoOne, all’interno del percorso del 2023 ICC Women’s T20 World Cup Europe Qualifier: ad Almeria, in Spagna, l’viene sconfitta nel primo match del torneo continentale di qualificazione per ladelICC T20, che mette in palio due posti per il Global Qualifier.prima giornata di gare si registrano le vittoriedue squadre qualificate di dirittoOne, ovveroe Paesi Bassi, che superano rispettivamentee Francia, promosse ad inizio giugno...