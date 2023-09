CRESCONO LE EMISSIONI PRO CAPITE DI CARBONE NEL G20 | RICERCA

...degli incentivi attualmente in vigore per l'acquisto di vetture a bassissime e zero. E' ...1% nel mese e del 3,9% nel cumulato mentre le venditedel 77,3% ad agosto e del 32,7% nel ...Il mercato di moto, scooter e ciclomotori festeggia un agosto con il segno più.le immatricolazioni di settore (+13,5%) e in particolare il comparto a zerotorna in positivo dopo mesi in calo. I dati diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo ...anche le ambizioni di decarbonizzazione - il numero di aziende produttrici di carta e ...oltre il 30% di esse non ha infatti raggiunto gli obiettivi prefissati di riduzione delle. Le ...

MSCI: crescono gli impegni sul clima delle quotate dell'indice ... ESGNews.it

Le emissioni di carbone pro capite del G20 continuano ad aumentare nonostante gli impegni per il clima e gli sforzi di transizione di alcuni membri del gruppo di grandi economie, secondo una nuova ric ...Il 63° Salone nautico di Genova, che si apre tra 20 giorni, sarà la prima edizione della kermesse, dopo due anni di lavori per il riassetto del waterfront di Levante (il cui termine è previsto entro i ...