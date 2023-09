Covid | la variante Eris potrebbe avere più capacità di infettare i polmoni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’incremento dei casiimpone l’attenzione sulle due varianti attualmente in circolazione: laPirola e la. Secondo uno studio, mentre laPirola sembra essere meno contagiosa, l’invece pareuna maggioredi. Per il momento è un’ipotesi che necessita di conferme. LaIn queste settimane si è verificato un aumento dei casi. Le due varianti attualmente in circolazione sono laPirola e quella. Due studi condotti in modo indipendente, uno all’Università di Pechino e l’altro presso il Karolinska Institutet di Stoccolma, avanzano ...