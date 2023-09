Covid Italia | variante Eris domina e Pirola non cresce | ultime news

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – E' laEG.5, ribattezzata sui socialinsieme ai suoi sottolignaggi fra cui EG.5.1, la prevalente insecondo l'ultima flash survey diffusa dall'Istituto superiore di sanità. Dal 21 al 27 agosto, EG.5 fa registrare una prevalenza del 41,9%, informa l'Iss che rileva per questadi interesse (Voi) un trend in crescita. Gli studi ad oggi effettuati evidenziano che la"è caratterizzata da un elevato tasso di crescita che, insieme ad una diminuita capacità neutralizzazione da parte di anticorpi verso altre varianti, giustificherebbe la sua prevalenza in diversi Paesi". Tuttavia, "ad oggi non si evidenziano rischi addizionali per la salute pubblica rispetto ai lignaggi co-circolanti", sottolinea l'Istituto. Per ...