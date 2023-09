Covid | cos’è la nuova variante Pirola | sintomi e contagiosità

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Laè già diffusa in almeno 11 Paesi, non solo in Europa. Nel Regno Unito, il servizio sanitario ha deciso di anticipare di quasi un mese la campagna di vaccinazione. Questo per evitare che unaimportante ondata di contagi possa intasare gli ospedali. La(BA.2.86) è una forma altamente mutata di Sars-Cov-2. Quali sono i rischi legati al contagio da questamutazione del virus?laLe ricerche effettuate recentemente in Cina e in Svezia mostrano che laBA.2.86 appare molto diversa al nostro sistema immunitario rispetto alle varianti precedenti, precisa Fanpage. La mutazione ...