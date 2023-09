Coutinho-Al Duhail | c’è l’accordo | Aston Villa ai dettagli

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ormai da cinque giorni la sessione estiva di calciomercato europea è giunta al termine. In Qatar, invece, la chance di intavolare trattative sarà disponibile fino al prossimo 18 settembre, data entro la quale il club dell’Alè ormai sicuro di accogliere tra le proprie fila il fuoriclasse brasiliano in forza all’, ed ex conoscenza del campionato italiano, Philippe. Il forte interesse maturato nelle scorse settimane da parte della formazione di mister Hernan Crespo è stato senz’altro spinto dalla classe dell’ormai trentunenne. Nel corso dell’ultima stagione in Premier League, tuttavia, il brusco infortunio alla coscia ne ha compromesso il minutaggio e le statistiche. Nelle sole venti presenze in campionato raccolte in maglia, il trequartista e ...

