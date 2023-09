“Costretta a rinunciare” Sophie Codegoni | salta ogni cosa | cosa è successo davvero ai Basciagoni

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023)e Alessandro Basciano, sono giorni di fuoco per questa coppia nata al GF Vip che ha da poco accolto la prima figlia, Céline Blue. Le voci di crisi circolano di continuo, ma l’ultima a quanto pare era vera. Tutto è partito da un unfollow su Instagram da parte del deejay alla fidanzata: un gesto che ha subito allarmato i fan e fatto pensare a una presunta lite. Anche perché era giàmesi fa ma in quell’occasione avevano spiegato che era dovuto alla loro impulsività, tanto dopo poche ore era tutto rientrato, anche il ‘segui’. Ma questa volta la situazione non è rientrata con la stessa velocità, anzi. E infatti due giorni faha deciso di firmare un comunicato nelle sue Storie social in cui parla di momento difficile della loro storia con la speranza, però, di ...