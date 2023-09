Costa Concordia | la tremenda notizia per una sopravvissuta | cosa le succede in vacanza

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Una delle sopravvissute al naufragio dellaha deciso di tornare a viaggiare dopo undici anni. Quest’estate ha dunque deciso di recarsi a Marsa Alam, in Egitto, per unainsieme alle due figlie, alla sua migliore amica e al figlio. Quello che l’è successo in, però, è davvero incredibile. La maledizione dellacontinua a tempestarla. (Continua…) Leggi anche: Naufragio della: respinto il ricorso di Schettino Leggi anche: Vi ricordate di Schettino? Condannato a 16 anni, ora è un detenuto modello Il naufragio dellaIl naufragio dellaè avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. La nave da crociera ...

Lui era nella Capitaneria di porto a Livorno la notte del disastro dellail 13 gennaio 2012 e si rivolgeva al capitano "fuggiasco" Francesco Schettino. Lei, Vincenza (detta Enza) ...Angela Familari è una dei sopravvissuti al naufragio della. La donna, che oggi ha 43 anni, dopo 11 ha deciso di ricominciare a viaggiare. Così questa estate ha speso 7mila euro per trascorrere una settimana a Marsa Alam, in Egitto, con le ...Torna in viaggio dopo il trauma subito nel naufragio della, ma la vacanza che sognava non è andata come aveva sperato. Protagonista della vicenda è la 43enne Angela Familari, che questa estate aveva deciso di tornare a viaggiare dopo la ...

Non sembra trovare pace Angela Familiari, sopravvissuta al dramma della Costa Concordia. La donna, 43 anni, ha vissuto un'altra disavventura, proprio in occasione della prima vacanza che si era ...