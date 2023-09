Cos’ha detto Van Gaal e perché è polemica tra Argentina e Olanda? Strascichi dei Mondiali e accuse pesanti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Lionel Messi doveva diventare campione del mondo”. Parole e musica di Louis van. Il tecnico olandese, che come spesso capita ama far parlare di sé e lanciare “provocazioni”, in queste ore ha sublimato entrambi i concetti. L’argomento? I Campionatidi Qatar 2022 e, soprattutto, la sua sensazione che tutto fosse già stato predeterminato. Anzi, non solo deciso a tavolino, ma a favore di un solo giocatore e, di rimando, anche alla sua squadra. Stiamo parlano di Lionel Messi e dell’che, come poi è avvenuto, sono diventati davvero campioni del mondo in una finale splendida contro la Francia di Kylian Mbappè. Ma, come si è letto in una succosa intervista, secondo Luois van, non tutto è stato limpido in Qatar. In una intervista concessa alla tv olandese “Nos”, il tecnico nativo di Amsterdam, che ...