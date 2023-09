“Cosa succede da lunedì” UeD | il caos tra il pubblico e ora la notizia da dietro le quinte

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Uomini e Donne, manca poco alla data X: l’11 settembre 2023 Maria De Filippi torna in tv e inaugura la nuova stagione del dating show. Di cui sappiamo già qual, come gli ospiti e i nomi dei tronisti. Le registrazioni sono infatti iniziate lo scorso 24 agosto quando la conduttrice ha accolto negli studi Elios sia ex protagonisti come Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Pinuccia (che ha presentato il suo nuovo singolo), che alcune coppie dell’ultima edizione di Temptation Island, come Manuel e Francesca tra gli altri. Nel parterre femminile è riapparsa anche Barbara De Santi, volto storico della trasmissione che mancava in trasmissione da qualche anno. E poi i tronisti. Anche nelle nuove registrazioni il Trono Classico 2023/2024 è ripartito con i 22enni Brando e Cristian e con Manuela Carriero, personaggio di Temptation Island qualche anno fa che ha da poco chiuso ...