Corsi | «Spalletti non fallirà | vi spiego perchè Con lui renderanno tutti al massimo»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Fabriziocommenta il Lucianoneo ct della Nazionale, partendo dal lavoro con lui in quel di Empoli Fabrizio, alla Gazzetta dello Sport, ha così parlato del neo ct della Nazionale Luciano. PERCHE’ SCELSE– «La sua intelligenza, nettamente superiore alla media. E la curiosità che aveva di studiare gli allenatori più importanti». PERCHE’ E’ L’UOMO GIUSTO – «Perché ha una passione viscerale per questo mestiere, predisposizione alle gestione delle risorse umane e una conoscenza del calcio molto approfondita. Lui non allena i giornalisti o i dirigenti, anche se sarebbe in grado di allenare: lui insegna, lavora nello specifico, a differenza di tanti allenatori che definisco tromboni, perché suonano molto la tromba e allenano poco. Anche ...

(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) Fabrizio, presidente dell'Empoli che scelse Lucianocome allenatore nel 1995, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del nuovo incarico da Ct della ...ITALIA - Luciano, allenatore della nazionale italiana, si è presentato ai giornalisti in conferenza stampa ... Su Empoli dico che innanzitutto il presidenteè bravo a fare calcio, quello ...ora ha fatto una scelta coraggiosa, non c'è molto tempo. Il nostro campionato è iniziato ... Poi una curiosità: Capello non è mai stato chiamato a Coverciano per fare lezioni aidi ...

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, scelse Luciano Spalletti come allenatore nel 1995.