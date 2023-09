Corsi | «Spalletti lavora con i calciatori nello specifico | a differenza degli allenatori “tromboni”»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Fabrizio, presidente dell’Empoli che scelse Lucianocome allenatore nel 1995, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del nuovo incarico da Ct della Nazionale italiana:cosa aveva visto prima di tutti, per scegliereallenatore, nel 1995? «La sua intelligenza, nettamente superiore alla media. E la curiosità che aveva di studiare glipiù importanti». Lo ha sentito dopo la nomina a c.t.? «No, ma gli ho scritto un messaggio su questa cosa bellissima che gli è successa. Ed è successa a tutti noi di Empoli». A Empoli sentirete un po’ vostro anche il vederlo sulla panchina dell’Italia, come lo scudetto del Napoli? «Nostro nel senso che è una gioia anche per noi. Siamo dove siamo da anni grazie a lui e a gente che lo accompagna oggi in Nazionale: Pane, Baldini, ...

ITALIA - Luciano, allenatore della nazionale italiana, si è presentato ai giornalisti in conferenza stampa ... Su Empoli dico che innanzitutto il presidenteè bravo a fare calcio, quello ...ora ha fatto una scelta coraggiosa, non c'è molto tempo. Il nostro campionato è iniziato ... Poi una curiosità: Capello non è mai stato chiamato a Coverciano per fare lezioni aidi ...Il presidenteè al timone dal 1991. 'La bravura sua e del ds Accardi è quella di scegliere le ... Oggi guardo con grande ammirazione Guardiola,. Ma uno che in questo momento si sta ...

Luciano Spalletti avrà tutto il tempo per riuscire a plasmare la Nazionale a proprio piacimento. L’improvvisa chiamata del presidente Gravina, dopo le dimissioni a sorpresa di Mancini, ha sicuramente ...L’era Spalletti è cominciata a Coverciano, ma si parla ancora dell’esperienza Azzurra del Mancio, a cui è mancato il lieto fine ...