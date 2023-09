Corsa su strada | Mondiali Riga 2023 | sono otto i convocati azzurri

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il dt delle nazionali di atletica, Antonio La Torre, ha comunicato l’elenco deiper i primidisu, che si terranno domenica 1bre a, in Lettonia.gli atletiselezionati, cinque uomini, vale a dire Iliass Aouani, Pietro Riva, Yohanes Chiappinelli per la mezza maratona e Mohad Abdikadar e Giovanni Filippi nel miglio, e poi Sofiia Yaremchuk (che per la prima volta rappresenterà l’Italia) nella mezza maratona e Nadia Battocletti con Federica del Buono per i 5 km. Di seguito la lista. UOMINI Miglio Mohad ABDIKADAR C.S. Aeronautica Militare Miglio Giovanni FILIPPI La Fratellanza 1874 Modena Mezza maratona Iliass AOUANI G.S. Fiamme Azzurre Mezza maratona Pietro RIVA G.S. Fiamme Oro Padova Mezza maratona ...

