Cori anti-Lukaku | Milan pronto a collaborare con le autorità

Marcello Chirico ha commentato nel suo consueto editoriale su Calciomercato.com l'indagine della procura federale della FIGC suiJuventus scanditi sul pulmann dai giocatori del Milan . Per il giornalista potrebbe trattarsi di qualcosa di più pesante di 'un coretto di puro sfottò', perché 'nella strofa incriminata c'è ...Condividi su: In questi ultimi giorni sta facendo parlare molto sui giornali e sui social, l'apertura d'indagine della Procura Federale sui- Juventus cantati da alcuni giocatori del Milan , che sono stati intonati sul pullman durante il trasferimento dallo stadio all'aeroporto e successivamente condivisi sui social media, da ...La squadra di Pioli, finita sotto indagine per i- Juve sul pullman dopo la trasferta di Roma, ha mostrato solidità di spogliatoio in queste prime giornate con un affiatamento importante ...

Calcio, i cori anti-Juve dei giocatori del Milan finiti sotto la lente della Procura Figc Repubblica TV

Il giornalista, sul profilo ufficiale di X, ha parlato in riferimento all'inchiesta aperta per i cori dei giocatori del Milan sulla Juve ...In questi ultimi giorni sta facendo parlare molto sui giornali e sui social, l'apertura d'indagine della Procura Federale sui cori anti-Juventus cantati da al ...