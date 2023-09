Corea del Nord | cybercriminali rubano criptovalute per finanziare i progetti nucleari

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Solo nel 2023 sono stati rubati 200 milioni di dollari in moneta digitale sfruttando i protocolli finanziari decentralizzati

... la disputa tra Cina e Giappone sulla decisione di Tokyo di rilasciare nel Pacifico le acque reflue trattate dalla centrale nucleare di Fukushima e i lanci di missili balistici dellaNord. ...... presidente di Atlantia - i mezzi molto rilevanti messi in campo dell'Arabia Saudita e le grandissime aziende dellasud. Sono tutti asset che è difficile sottovalutare. Ma noi abbiamo dalla ..." Cina eNord rimangono i due Paesi asiatici con il peggior record di violazioni dei diritti umani, inclusa la libertà religiosa. Lo Stato vi esercita un controllo totalitario attraverso la ...

I due dovrebbero incontrarsi a settembre e alla Russia interessa soprattutto una cosa: forniture di armi e munizioni per la guerra in Ucraina ...Solo nel 2023 sono stati rubati 200 milioni di dollari in moneta digitale sfruttando i protocolli finanziari decentralizzati ...