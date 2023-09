Corchiano – Operaio muore nel crollo d’un muro in edificio Ater

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tragico incidente sul lavoro a, in provincia di Viterbo – Undi 54 anni, A.C. originario del Napoletano, è morto travolto daldi unesterno di unin ristrutturazione. Gli operai travolti sono due, ma il secondo per fortuna se l’è cavata con pochi danni e è stato sùbito dimesso dall’ospedale in cui era stato trasportato. Sono stati inutili in ospedale i tentativi di salvare la vita alla vittima del. L’incidente è avvenuto in via Donatori di Sangue a. A quanto appreso, improvvisamente una controparete sarebbe crollata sui due operai. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della compagnia di Civita Castellana e gli ispettori del lavoro della Asl locale per accertare eventuali ...