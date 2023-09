Corbella | parla il regista allontanato da Pomeriggio 5 dopo una puntata e svela cosa è successo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) C’è molto movimento nello studio diCinque e Myrta Merlinosolo unaha cambiato scenografia e. Quest’ultimo, Ermanno, è statoper far spazio a Franco Bianca. “Sono un uomo di mondo” – ha esordito Ermannofra le pagine di TvBlog – “Frequento la tv dal 1980, ho lavorato con Gianfranco Funari, Enrico Mentana, Michele Santoro, Alda D’Eusanio, Sabina Guzzanti. Non provo alcuna amarezza per quanto accaduto, sono tranquillo“.ha poi continuato: Non è vero che sono stato licenziato, è stato deciso concordemente con Mediaset di non proseguire il rapporto di lavoro, il contratto firmato era per tutta questa stagione”. A domanda diretta “ai vertici di Mediaset non è piaciuta la regia della ...

Detto ciò,ammette di non aver seguito la seconda puntata di Pomeriggio Cinque, che ha già un altro regista, ovvero Franco Bianca. 'Ieri mi sono dedicato ad altro' , spiega, sottolineando di ......nei dettagli...' La conduttrice ha fatto fuori l'ex regista del suo rotocalco pomeridiano... Ermannoha però tenuto subito a smentire seccamente: 'Con lei ci ho parlato non è lei la ...La dottoressa Chiara, socia della Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali, è un' ... Quando sidi maltrattamento. Come premesso, qui parleremo di abusi a danno dei bambini, sia in ...

Comunque non è questo il momento di farlo” Non è legata a Myrta Merlino la ragione per cui è avvenuta la rottura tra Corbella e Mediaset. Il regista, che ha lavorato con la nuova conduttrice a L’Aria ...Corbella chiarisce quindi che il nocciolo della questione, ovvero il motivo della rottura dei rapporti con Mediaset, non è riconducibile a Myrta Merlino: "Con lei ci ho parlato… non è lei la ...