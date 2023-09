Coppa Italia | date ottavi | quando debuttano Napoli | Lazio | Inter e Fiorentina

1 La Lega Serie A ha comunicato date ed orari dei Sedicesimi di, anticipando anche la prima parte degli ottavi, ecco la programmazione. Sedicesimi di finale 31 - 10 - 2023 Martedì 15.00 Cremonese - Cittadella 31 - 10 - 2023 Martedì 18.00 Salernitana -...Negli ultimi tre anni i nerazzurri hanno portato in bacheca cinque titoli (uno scudetto, due coppee due supercoppe italiane), i bianconeri due (e supercoppa italiana) e il Milan ...ROMA - C'è la data del debutto inper Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina . La Lega serie A ha infatti diffuso il programma dei sedicesimi e d i quelle sfide degli ottavi in cui entreranno in scena le quattro squadre ...

La Coppa Italia è solo su Mediaset, date e orari di sedicesimi e ottavi - Sportmediaset Sport Mediaset

ROMA - C'è la data del debutto in Coppa Italia per Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina. La Lega serie A ha infatti diffuso il programma dei sedicesimi e d i quelle sfide degli ottavi in cui entreranno ...La Lega Serie A ha diramato le date e gli orari dei sedicesimi di Coppa Italia. Ecco con chi si scontreranno i neroverdi: La Programmazione televisiva sarà comunicata successivamente, così come ...