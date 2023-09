Coppa Davis 2023 | chi affronterà l’Italia? Il girone degli azzurri | tutti i convocati

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Dopo la chiusuraUS Open, il tennis fa spazio allaprima dello sprint finale di stagione. Dal 12 al 17 settembre sarà il momento della fase a gironi, che si disputerà fra Bologna, Manchester, Valencia e Spalato; in palio i posti per la fase ad eliminazione diretta che si svolgerà dal 21 al 26 novembre al Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga. Come è intuibile,ospiterà ilA nella Unipol Arena di Bologna; subito sfida di grido con il Canada, campione in carica, nella rivincita della semifinale dello scorso anno vinta dai nordamericani al termine di un drammatico tiebreak. Le altre avversarie sono Svezia e Cile, che non sembrano avere le armi per impensierire le teste di serie di questo raggruppamento. Convocazioni che sono già state diramate nelle ...