Conosce un ragazzo su Tinder | lo invita a casa e lui le ruba le scarpe da 900 euro | su TikTok scatta la caccia al “ladro di Tabi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023)re uomini su, la app di dating più famosa e scaricata del momento, potrebbe essere pericoloso soprattutto se abiti a New York e sei un’appassionata di moda. È quello che è successo qualche giorno fa ad Alexis Dougé, una giovane designer di New York, che realizza graziose bralettes all’uncinetto (in vendita su Depop) con un’ossessione per i vestiti e ledi lusso, in particolare per il modellodi Maison Margiela. Le, per chi non lo sapesse, sono le iconiche calzature create nel 1989 da Martin Margiela divenute in poco tempo segno di riconoscimento del brand e oggetto di culto per tutte le generazioni di fashion addicted e trend setter. Ai piedi di star del calibro di Chloé Sevigny, Bjork, Cardi B e Dua Lipa, lesono oggi sinonimo di stile ed eccentrica ...