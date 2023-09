Concorso Università di Macerata | 2 Posti da Ricercatore

(Di mercoledì 6 settembre 2023)pubblico, per la copertura di 2dia tempo determinato, per vari Dipartimenti, presso l’di. Presso l’degli studi di, è attiva una procedura pubblica di selezione per coprire duedia tempo determinato di tipo a): Un posto presso il Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo: Settore concorsuale: 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile. Settore scientifico-disciplinare: MED/39 – Neuropsichiatria infantile. Classe delle lauree: LM-85 bis – Scienze della formazione primaria. Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: Inglese. Regime di impegno: Tempo ...

... Istruzione e(prima mancava quest'ultimo); l'ampliamento da cinque a sei membri anche ... Passando in rassegna le altre produzioni italiane delci accorgiamo che la cifra non è ...Ilnazionale di scrittura creativa è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo ...approfondimento e webinar sviluppati in collaborazione con Librì Progetti educativi e l'...... ma si dovrà anche in questo caso vincere un. I giovani che aspirino ad entrare nel mondo dell'devono passare attraverso lunghi anni di prova, occupando posizioni a tempo ...