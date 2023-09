Concorso Straordinario TER

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il fatto che molti docenti siano da anni in attesa di un posto di ruolo, non è certo una novità nel panorama italiano, ma la situazione pare abbia subito una svolta decisiva grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cui scopo è quello di assumere oltre 70.000 docenti entro il prossimo anno. Difatti, tutto l’anno 2023 ha interessato la pubblicazione di diversi bandi di Concorsi pubblici Scuola destinati a diverse fasce di personale scolastico, per cercare di risolvere il problema della precarietà. Il si rivolge principalmente a tutti coloro che hanno già prestato servizio come insegnanti negli ultimi 5 anni, per consentirgli di assumere un posto di ruolo attraverso il superamento di determinate prove. In questo articolo scopriamo maggiori dettagli in merito, quali sono i requisiti di partecipazione e le prove previste. Per quanto concerne la tua preparazione in ...