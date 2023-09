Concorso ASL di Andria | 10 Posti da Dirigente Psichiatria

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 6 settembre 2023)pubblico, per la copertura di 10dimedico a tempo indeterminato, di direttore della UOC CSM di Barletta, disciplina di, presso la ASL di. Presso l’ASL BT sono stati indetti i seguenti bandi: A) Bando dipubblico, per titoli ed esami, per la copertura di novea tempo indeterminato dimedico, area sanità, disciplina di; B) Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore medico, disciplina didella UOC CSM di Barletta. Il testo integrale del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale ...