“Comuni-Chiamo” | servizio smart per i cittadini

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDa oggi anche le cittadine e idi Aquilonia avranno a disposizione, ildigitale che da oltre 10 anni, permette di inviare segnalazioni relative ai problemi del territorio in modo facile e veloce. La piattaforma, arrivata alla sua quarta versione, rende più efficiente la raccolta e la gestione delle segnalazioni, facilitando la risoluzione dei problemi e agevolando lacazione tra cittadinanza e Amministrazione comunale. Il, semplice da usare e in costante aggiornamento, permette di segnalare in tempo reale molte tipologie di problemi relativi a beni e servizi pubblici: dalla buca in strada al lampione spento passando per la mancata raccolta dei rifiuti a problemi legati alla mobilità. È possibile usare ...