Non tutto siattraverso la scuola, pur fondamentale: sono convinta che resti centrale il ...dunque è diffondere l'uso di questi sistemi informando che esistono e incoraggiando a usarli..." Giustopropone Giulia Bongiorno di abbassare l'età dell'imputabilità a quattordici anni ", ... restringere un adolescente in carcere nonun problema che deve essere affrontato investendo ...La divisione ha preparato quattro pacchetti di sicurezza distinti, di cui due sono stati classificati'moderati' e due'a basso rischio' . Questi aggiornamenti riguardano una vasta gamma di ...

Come si risolve il caso Egonu: Mazzanti sarà sostituito, il rebus del nuovo ct Corriere della Sera

San Marcellino (Caserta) - “Siamo, ormai, di fronte ad un evidente stato di confusione del mondo leghista casertano in preda di una sorta di sindrome ...non risolve situazioni critiche, trova sprazzi che possono sfociare in rimonte come quella con la Serbia (una Serbia svogliata, con quella seria si perde sempre) ma non certo una continuità di gioco ...