Come prolungare l’abbronzatura | i segreti salva tintarella

(Di mercoledì 6 settembre 2023) C’è solo una cosa che può peggiorare la malinconia per la fine delle vacanze: la scomparsa, lenta e inesorabile, del colorito. Una volta tornati in città, infatti, da un lato la pelle tende a disidratarsi, dall’altro le lunghe ore passate in ufficio e il rinnovato stress tendono a spegnere il colorito. Ecco allora chel’abbronzatura il più possibile rappresenta l’ultimo tentativo di trattenere l’estate. Mantenere intatta la, d’altra parte, è questione di buone abitudini. Ci vogliono attenzioni a 360°, che comprendono alimentazione e skincare, per assicurarsi che l’idratazione giunga sia dall’interno sia dall’esterno. Senza dimenticare, naturalmente, che la pelle abbronzata e, magari, arrossata dal sole necessita di essere lenita attraverso ingredienti specifici, dalla calendula all’aloe. La routine per...