Come prendere un granchio blu e guadagnare

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La moltiplicazione del crostaceo blu arrivato dalle coste americane mette a rischio i nostri allevamenti di vongole e cozze. Il governo lancia un piano d'intervento per contrasto ed aiuto mentre giovani imprenditrici cercano di sfruttare il fenomeno in modo costruttivo. La vera partita è però la salvaguardia della pesca italiana. Lo scorso 18 agosto, alle 9 del mattino, eravamo al ministero della Sovranità alimentare per un confronto sulla crisi delblu. È stata presa molto sul serio, e adesso (il 6 settembre per chi legge, ndr) ci vediamo di nuovo: abbiamo messo a punto un regolamento per contenere l’emergenza». Manuela Falautano, ricercatrice dell’Ispra - l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - da anni studia le specie aliene al largo delle nostre coste,il pesce scorpione, e anticipa a Panorama la strategia ...